Argentina de 16 anos tem trigêmeos pela 2ª vez

Uma adolescente argentina de 16 anos deu à luz trigêmeas - pela segunda vez em menos de dois anos. A jovem mãe, Pamela, teve seus primeiros trigêmeos aos 15 anos. Ela já havia tido um filho aos 14 anos. Todas as sete crianças nasceram prematuramente, mas sem nenhum tratamento fertilidade. Os médicos afirmam que as três irmãs caçulas passam bem. O caso acendeu um debate na Argentina. Em bares e cafés, assim como nas seções de cartas dos jornais argentinos, são comuns críticas à suposta promiscuidade de Pamela. Mas alguns opinam que Pamela precisa simplesmente de mais aconselhamento, e não contracepção. A jovem, que faz 17 anos na segunda-feira, vem da remota cidade de Leones, na província central de Córdoba. A família de Pamela já recebe ajuda das autoridades locais. Quando teve seus primeiros trigêmeos, ela ganhou um terreno e uma casa. A mãe da adolescente, que trabalha limpando casas para sustentar os netos, diz que a família buscará mais assistência do governo em virtude dos novos bebês. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.