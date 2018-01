Argentina escolherá sistema de TV digital com o Brasil O diário argentino La Nación destaca nesta segunda-feira a disputa entre os sistemas japonês, americano e europeu de TV Digital para serem escolhidos como padrão pela Argentina. A Argentina e o Brasil assinaram um acordo de cooperação para adotar um sistema conjunto de TV Digital, para facilitar a troca de informações e o comércio dentro do Mercosul. O jornal comenta as informações não confirmadas de que o governo brasileiro já teria optado pelo sistema japonês. Porém o ministro das Comunicações argentino, Guillermo Moreno, diz que a informação foi negada pelo ministro brasileiro das Comunicações, Hélio Costa, e pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, em uma reunião em Brasília na quarta-feira. Fontes não identificadas do ministério das Comunicações argentino citadas pelo jornal admitem que o ?lobby? japonês tem mais força dentro do governo brasileiro, mas que isso não será determinante para a escolha. Segundo um funcionário do ministério, a escolha deverá acontecer até o fim do mês.