Argentina faz a final com República Checa A Argentina venceu o Chile por 3 a 0, ontem, no Canadá, e se garantiu na decisão do Mundial Sub-20. Domingo, tenta o sexto título da competição contra a República Checa. Ontem, os gols argentinos foram de Angel, Yacob e Maxi Moralez. O Chile vai brigar com a Áustria pelo terceiro lugar.