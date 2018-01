Argentina vê no Brexit 'oportunidade para o Mercosul'

BUENOS AIRES - A chanceler argentina, Susana Malcorra, disse que a saída do Reino Unido da União Europeia causa preocupação, por ocorrer em um contexto de ampliação do discurso xenófobo, mas encontrou um viés positivo. Questionada nesta sexta-feira, 24, sobre o impacto na negociação entre a UE e o Mercosul, que se arrasta há 15 anos, ela se mostrou mais otimista quanto a ruptura que, ela salientou, "deve ser progressiva".

Malcorra aposta que o Brexit será um "sopro" para acelerar o processo de negociação com o Mercosul. "É uma grande oportunidade, pode ser uma chamada de atenção aos europeus", afirmou. "As crises de um lado têm impacto global. Se alguém perde espaço em uma negociação, outro pode ocupar. É uma oportunidade para a Europa levantar e dizer 'mais do que nunca devemos europeizar nossa relação com o Mercosul'", afirmou na sede do Ministério das Relações Exteriores, salientando os laços culturais e históricos com a América Latina.