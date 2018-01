Argentina vence Nigéria com dois gols de Messi e ambos avançam Lionel Messi marcou duas vezes e a Argentina bateu a Nigéria por 3 x 2, em mais um ótimo jogo da Copa do Mundo, nesta quarta-feira. Com o resultado, os dois times avançaram para a segunda fase, já que o Irã perdeu para a Bósnia na outra partida do Grupo F.