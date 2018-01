Argentino citado por Cerveró atua em lobby de privatizações na Argentina

Buenos Aires - Ao vincular a um esquema de propina o empresário argentino Oscar Vicente e a bilionária família Pérez Companc, que em 2002 vendeu sua empresa petrolífera à Petrobrás por US$ 1,2 bilhão, o ex-diretor da estatal e delator da Operação Lava Jato Nestor Cerveró apontou figuras renomadas no universo empresarial argentino.

Gregorio Pérez Companc, o patriarca de 80 anos, tem uma fortuna de US$ 1,55 bilhão segundo a Forbes, que o coloca como o terceiro mais rico do país. Nos anos 90, ele ampliou e diversificou seus negócios com as privatizações conduzidas pelo ex-presidente Carlos Menem (1989-1999). Com a desvalorização brusca do peso após a crise de 2001, vendeu o principal ativo do clã à Petrobrás, na maior transação de 2002. O negócio foi marco no avanço do capital brasileiro na Argentina.

A venda foi conduzida por Oscar Vicente, empresário que entrou no ramo do petróleo na década de 60. Procurado ontem pelo Estado, Vicente informou que não daria qualquer declaração sobre a afirmação de Cerveró de que ele teria embolsado US$ 6 milhões na venda da empresa Pérez Companc.

Embora hoje presida uma companhia pequena de petróleo, a Entre Lomas - que explora petróleo e gás natural e teve 39% da participação comprada pela Petrobrás argentina em 2012 - Vicente é um executivo ícone no setor do petróleo e lidera o Club del Petroleo, principal organização patronal do setor.

"É surpreendente que ele seja citado, mesmo que soubéssemos da alta probabilidade de o escândalo brasileiro se refletir nos negócios da Petrobrás na Argentina. Foi um dos homens-chave das privatizações dos anos 90 como lobista e ainda hoje é consultado por todos os governos sobre o setor", diz Roberto Aguirre, especialista em exploração petrolífera e colaborador do jornal Río Negro.

Vicente seria hoje o presidente da petrolífera estatal YPF se o ex-kirchnerista Sergio Massa, que chegou a ser favorito na disputa, tivesse vencido a eleição do ano passado. Mauricio Macri, filho de um bilionário tão conhecido quanto Pérez Companc, foi eleito em novembro ao derrotar o peronista Daniel Scioli.

Conhecido pela coleção de Ferraris, Pérez Companc concentrou seus negócios no setor de alimentos, basicamente na agropecuária, até o ano passado, quando a família comprou por US$ 65,7 milhões a estrutura da petrolífera sueca Skanska e voltou ao setor. A família desmentiu interesse nos ativos dos quais a Petrobrás quer se desfazer no país. O núcleo familiar ainda enfrenta investigação por sonegação de US$ 700 mil dólares em exportações de alimentos.

Pérez Companc tornou-se um empresario especialmente popular em Escobar, município da Grande Buenos Aires em que ele mandou erguer o parque temático ecológico Temaiken. "Tudo o que ele construiu trouxe muitos empregos para a região, não há quem fale mal dele aqui", diz Antonio López, morador da cidade.