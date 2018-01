ARGs EM 2009 ARG | ANJOS E DEMÔNIOS DETALHES | A Sony deu início ao jogo de realidade alternativa quando lançou o teaser do filme Anjos e Demônios, baseado no livro de Dan Brown. No meio do clipe está escondida a expressão "Altars of Science", chave da trama. Era a pista para o site www.altarsofscience.com, que conta com outras pistas. ARG | JORNADA NAS ESTRELAS DETALHES | A próxima obra de J.J Abrams a estrear no cinema também usa um ARG como divulgação. No lançamento do site oficial www.startrek.com, um ponto vermelho levava ao site www.ncc-1701.com. Quatro câmeras munem fãs da série com informações para seguirem no jogo, que mistura realidade e ficção. ARG | EXTERMINADOR DO FUTURO DETALHES | O jogo em torno da série de TV Terminator: The Sarah Connor Chronicles gira em torno da empresa fictícia EniTech Labs (enitechlabs.com), que diz ter uma câmera que capta imagens do futuro. No Facebook, um pesquisador reúne funcionários da CyberDyne Systems, que cria a Skynet no primeiro Exterminador.