Arlindo Cruz segue internado após AVC O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 58 anos, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, na manhã deste domingo, 19. De acordo com a sua assessoria, ele continua sedado, em estado grave, porém estável. A nota também informa que, segundo a equipe médica do hospital, "tudo está dentro do planejamento terapêutico".