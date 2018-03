Armani é a marca de luxo preferida dos brasileiros, diz pesquisa

A marca italiana Giorgio Armani é a mais desejada pelos brasileiros, segundo uma pesquisa global realizada pela empresa britânica Nielsen e divulgada na quarta-feira. A sondagem entrevistou 25 mil consumidores online em 48 países e indica que 37% dos brasileiros entrevistados preferiam comprar produtos da marca Giorgio Armani, caso dinheiro não fosse um impedimento. Em segundo lugar na preferência dos brasileiros ficou a francesa Christian Dior, com 28%. Apesar da preferência, a marca de luxo mais comprada pelos consumidores brasileiros é a americana Calvin Klein - comprada por 30% dos entrevistados. Em segundo lugar ficou a italiana Diesel, com 18%. A opção dos brasileiros pela marca Armani difere da preferência global revelada pela pesquisa. Segundo os dados levantados pela Nielsen, a marca Gucci é a mais desejada a nível mundial - um em cada cinco consumidores afirmou que compraria produtos da marca caso dinheiro não fosse um impedimento. No levantamento global, a francesa Chanel e a americana Calvin Klein ocupam a segunda colocação, seguidas pelas marcas Louis Vuitton, Armani, Dior e Versace. "O apelo das marcas de luxo continua a aumentar - uma marca famosa é simplesmente algo que os consumidores, especialmente aqueles nos mercados emergentes, estão dispostos a pagar um preço caro", afirmou o presidente europeu da Nielsen, Patrick Dodd. De acordo com a sondagem, os norte-americanos são os que menos consomem as marcas de luxo - 35% deles afirmaram que não compram mercadorias destas marcas. Qualidade x Preço A pesquisa indica ainda que, apesar do gosto pelas marcas de luxo, apenas 18% dos consumidores brasileiros entrevistados afirmaram que compram produtos de marcas famosas. No entanto, 60% dos entrevistados no Brasil afirmaram que conhecem pessoas que compram mercadorias de marcas luxuosas. A sondagem revela também que 75% dos brasileiros acreditam que as marcas cobram um preço exagerado pelos produtos e 63% afirmam que os consumidores destes produtos querem apenas projeção na esfera social. Além disso, apenas 36% dos entrevistados no Brasil acreditam que as marcas luxuosas estão relacionadas com produtos de melhor qualidade - um número próximo aos 32% que não acreditam nesta relação. Outro dado levantado na pesquisa sobre a qualidade das mercadorias luxuosas é a falsificação. No Brasil, 13% afirmaram que os produtos falsificados e as imitações são tão bons quanto os originais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.