Armazene seus discos para que durem mais Outro fator crucial na durabilidade dos seus discos é o modo como são guardados. Exatamente como óculos, eles precisam de proteção e cuidado, ou vão se estragar. A escolha da caixinha é vital. Uma caixinha fina demais ou feita com plástico de baixa qualidade, que entorta com a ação do tempo, vai inevitavelmente afetar o disco. No caso de CDs, é importante investir nas caixinhas compostas, feitas com um "berço" de plástico rígido recoberto por acrílico. É o tipo de caixinha que acompanha a maioria dos CDs de música que vêm com encarte. Caixinhas fininhas ou envelopes de papelão não são ideais, pois podem entortar e acabar empenando o disco. E se o disco não estiver perfeitamente reto, ele acaba vibrando tanto que pode estraçalhar dentro do leitor ou prejudicar o alinhamento do canhão emissor de laser. Nos DVDs, as caixinhas mais baratas, feitas com plástico de segunda, sempre entortam. A caixinha precisa ter uma espessura decente e o plástico precisa ser resistente. Faça o teste: se a caixinha se dobrar com muita facilidade e não voltar a forma original, esqueça. MITO PINOS SÃO BONS - Os pinos que acompanham as mídias virgens só servem para armazenamento industrial. Um simples grão de poeira alojado entre os discos pode ter efeitos catastróficos. Sem contar que o centro de gravidade instável dos pinos acaba aumentando o risco de quedas acidentais.