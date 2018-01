Arola promete mix Brasil-Espanha Quando assumir o comando do restaurante paulistano Vintetres, o chef catalão Sergi Arola vai fazer um cardápio de "inspiração mediterrânea, com toques da culinária catalã e influência de ingredientes brasileiros". Em entrevista por telefone, de Madri, entusiasmou-se: "Quero aproveitar ao máximo a extraordinária variedade de produtos que vocês têm." O ambiente do restaurante que passa a se chamar Arola-Vintetres, e fica no 23º do hotel Tivoli Mofarrej, deve estar pronto em setembro, mas só abre oficialmente em outubro. Arola, que comanda restaurantes na Espanha e Portugal - incluindo o dois estrelas Michelin, Sergi-Arola Gastro, em Madri -, não vai se mudar para o Brasil. Planeja passar no País cinco dias por mês, para afinar a cozinha. "É um sonho abrir um restaurante em São Paulo, uma cidade de vida gastronômica fascinante. Já cozinhei algumas vezes no Brasil. Estou feliz."