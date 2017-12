Arqueólogo diz ter achado navio viking embaixo de pub inglês

Um navio viking de mil anos teria sido encontrado enterrado embaixo do estacionamento de um pub (típico bar inglês) perto da cidade de Liverpool, no oeste da Inglaterra. A embarcação estaria enterrada em terreno argiloso a uma profundidade entre dois e três metros ao lado do pub Railway Inn em Meols, na região de Merseyside, nos arredores de Liverpool, onde, acredita-se, povos vikings teriam vivido. Especialistas dizem que a embarcação pode ser uma das descobertas arqueológicas mais importantes da Grã-Bretanha. O arqueólogo Stephen Harding, da Universidade de Nottingham, está à procura de dinheiro para financiar a escavação. Harding, um especialista em vikings, usou um radar para determinar a localização do navio. Ele acredita que a embarcação pode ser cuidadosamente removida e posteriormente exposta em um museu. "O próximo estágio é o mais crítico. Usar a técnica de radar só custou 450 libras esterlinas (cerca de R$ 1,8 mil), mas temos de pensar cuidadosamente sobre o que fazer agora." "Embora ainda não saibamos qual o tipo de embarcação, ela é com certeza muito velha e de desenho nórdico. A posição e a localização indicam que pode ser um navio de transporte do período de colonização viking, senão mais tarde". Segundo o especialista, a influência escandinava na região durou séculos. "É especulação no momento, mas ao menos agora sabemos exatamente onde procurar para descobrir. Como (o navio) chegou lá também é difícil de dizer", diz. "Ele está a alguma distância da costa atual e provavelmente da antiga. Ele pode ter chegado até a atual posição após uma inundação e ter naufragado em um antigo pântano." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.