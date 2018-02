Arquivo Histórico de SP cria portal na internet "Tenho a honra de levar ao conhecimento de v. ex. um accidente que hontem deu-se no primeiro plano inclinado da serra, e do qual resultou ficar ferido um empregado da estrada". Assim começa o relato do engenheiro fiscal Francisco Pereira Passos no alto da página 9 do jornal Correio Paulistano, o primeiro diário publicado em São Paulo, detalhando um acidente na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em 5 de fevereiro de 1867. O que pode parecer uma informação velha, obsoleta, um fragmento de papel amarelado que já não tem mais uso nenhum, agora faz parte de um gigantesco mosaico que ajuda a entender a metrópole de hoje.