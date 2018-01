Arquivos de laptop são apagados em caso de furto A norte-americana Everdream anunciou na semana passada o lançamento do serviço Theft Recovery Managed, que permite a empresas e usuários apagar ou criptografar remotamente as informações de PCs e laptops. A solução permitiria aos usuários proteger as informações de micros em caso de roubo. Além disso, o serviço permitiria auxiliar na localização do computador. A ação ficaria a cargo de um software agente que é instalado na máquina. Quando o micro se conecta à internet, o software se liga à central de controle da Everdream, ativando o software para encriptar ou apagar os dados, conforme a preferência do usuário. O agente também informa os números de rede ou endereços IP de onde a máquina está sendo usada para ajudar na busca do PC roubado. O serviço é parte de um outro, de backup online de dados, e custa US$ 5 mensais. A empresa, no entanto, não afirmou se o software agente pode proteger o micro caso o usuário não o use para se ligar à internet. Segundo divulgou, a Everdream protege mais de 140 mil máquinas para empresas em 60 países.