Arrastão terá trios antigos, Ivete, Brown e Psirico Como ocorreu nos últimos anos, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo vão aproveitar a manhã de Quarta-Feira de Cinzas para fazer sua despedida do carnaval. No desfile, que é gratuito e chamado de "arrastão", além de receber convidados em seus próprios trios, os cantores vão contar com a companhia de três outros trios.