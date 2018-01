Arrebente dinossauros assassinos e terroristas

Será que o remake de um jogo de tiro em primeira pessoa com mais de 10 anos de idade tem chance de encarar os grandes jogos da atualidade? É uma aposta arriscada – especialmente levando-se em conta que o jogo em questão é Turok. O primeiro game da série surgiu em 1997, no console Nintendo 64 e nos PCs. Baseado em uma série de quadrinhos iniciada na década de 1950, o jogo fez grande sucesso, principalmente porque era um dos primeiros a utilizar placas aceleradoras de vídeo, novidade nos PCs da época. Tirando o inovação técnica, era um jogo honesto, divertido, só que não podia ser comparado com os pesos pesados da época. Havia boas idéias – armas orgânicas, projéteis teleguiados – mas tudo não passou de novidade passageira. O tempo foi implacável com o jogo. Depois da primeira continuação, que perdeu um pouco do viço do original porém se sustentou, o que veio foi um festival de horrores. O último Turok, lançado para PlayStation 2, era uma deprimente tentativa de bater a carteira de quem gostava da franquia. Como a história do jogo nunca fez muito sentido, o game teve seu enredo recriado do zero. O herói é um soldado veterano chamado Joseph Turok, descendente de indígenas norte-americanos que foi ligado a uma equipe secreta de combatentes denominada Wolfpack. Kane, líder da antiga equipe de Turok, se tornou um mercenário renegado – e a missão do herói é capturá-lo. O transporte que Turok usava foi abatido por Kane. E é aí que o game começa. Você fica preso em um estranho planeta, muito semelhante à Terra do período mesozóico. Isso quer dizer três coisas: muito calor, vegetação densa e uma quantidade preocupante de dinossauros famintos comendo soltos. O jogador precisa sobreviver a esse ambiente hostil ao mesmo tempo em que tenta localizar os membros de sua equipe espalhados depois do acidente. E, de quebra, achar Kane. As fases do game são lineares, sem muito lugar para se perder, o que é ótimo para jogadores iniciantes porém um tanto frustrante para os mais escolados. O visual do game convence, apesar de não ser espetacular. Os dinossauros ficaram bastante verossímeis – embora a iluminação dos personagens humanos deixe a desejar: todos ficaram com um visual meio plastificado. Os lagartos pré-históricos são um elemento interessante do jogo. Apesar de tentarem a todo o momento mastigar o jogador, também servem de distração contra os oponentes humanos, pois não fazem distinção de quem é bandido ou não. Para eles, os bípedes não passam de uma refeição quentinha que corre e grita. Pensando bem, não é muito diferente da vida real. As pouco inspiradas armas de Turok são eficazes. Funcionam, mas não chegam a marcar. O principal destaque fica para a faca, que protagoniza cenas de ação emocionantes – como o esfaqueamento de um violento dinossauro carnívoro. É divertido e sangrento... Só que lá pela vigésima vez a graça vai embora. As armas são convincentes, especialmente o clássico arco usado pelo herói: armar o arco e esperar o momento certo para cravar uma flecha no meio dos olhos de um dino sanguinário é sensacional. O fato é que Turok não é uma obra-prima – nem se propõe a isso. Na forma como é apresentado, um movimentado filme de ação interativo, é um game mediano honesto. Divertido e caprichado, não chega a um Halo. Compará-lo a Half-Life ou Bioshock é o equivalente a comparar um filme como Rambo IV com o primeiro Matrix. O game faz o que se propõe, mas não mudou a história dos jogos de tiro. E tudo bem. Se você já terminou as pérolas do PS3 e do Xbox 360, deixe de lado o preconceito e dê uma chance a Turok. Ah, o game é indicado para maiores de 18 anos.