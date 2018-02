Arrecadação de loterias cresce 17,5% no 1º semestre A arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) cresceu 17,5% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor total arrecadado de janeiro a junho de 2010 foi de R$ 3,784 bilhões, segundo comunicado de hoje do banco.