Arrecadação recua 6,6% no 1o tri com crise global

A queda foi causada pelo recuo em indicadores como a produção industrial, vendas no varejo e lucratividade das empresas, além de desonerações tributárias promovidas pelo governo desde o agravamento da crise global.

"Estamos em um contexto de política econômica anticíclica", afirmou a jornalistas o coordenador-geral de Estudos, Previsão e Análise da Receita, Marcelo Lettieri ao comentar os números divulgados nesta quinta-feira.

"No passado, em momentos de crise, as armas que se utilizavam eram o aumento da carga tributária, agora vamos aumentar a produção."

A queda da arrecadação forçou o governo a anunciar, na quarta-feira, uma redução da meta de superávit primário do setor público em 2009 de 3,8 por cento do PIB para 2,5 por cento do PIB.

Em março, a arrecadação de impostos e contribuições somou 53,261 bilhões de reais, queda real de 1,1 por cento frente a igual período do ano passado.

O ritmo de queda desacelerou expressivamente frente a fevereiro, quando o recuo havia sido de 11,5 por cento frente ao mesmo período de 2008. A Receita Federal, contudo, afirmou que ainda não é possível apostar em uma recuperação.

"Não dá para dizer ainda que há uma tendência de melhora", afirmou Lettieri.

Ele afirmou que, no mês passado, a arrecadação total foi beneficiada pelo crescimento real de 5,53 por cento do recolhimento de contribuições previdenciárias --por conta da elevação da massa salarial-- e também por uma concentração do pagamento da declaração de ajuste feita pelas empresas.

Segundo Lettieri, esse pagamento da declaração de ajuste pode ser feito ao longo do primeiro trimestre e neste ano, como as empresas estão com o caixa mais vazio e há tendência de baixa dos juros, o pagamento foi concentrado em março. Com isso, o recolhimento da declaração de ajuste cresceu 92 por cento frente a março de 2008 e somou 5,837 bilhões de reais.

No trimestre, a arrecadação federal somou 160,360 bilhões de reais, valor 6,6 por cento inferior aos 171,697 bilhões de reais recolhidos no mesmo período de 2008.

Os dados são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).