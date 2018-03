Arroz: estoque baixo

O mercado de arroz deve encerrar a safra 2008/2009 com estoque apertado, com 1,252 milhão de toneladas, o suficiente para pouco mais de um mês de consumo, mesmo com ajustes positivos na produção. No mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o volume da produção do cereal foi revisado para cima em cerca de 151 mil toneladas, para 12,6 milhões de toneladas.

O setor produtivo discorda do volume de importações esperado pela Conab, que aumentou em mais de 50% a expectativa de importação, que era de 589 mil toneladas no ano-safra 2007/2008, para 950 mil toneladas do período 2008/2009. As compras externas devem ser menores que 900 mil toneladas, avaliou o assessor de mercado do Instituto Rio-Grandense do Arroz, Marco Aurélio Tavares, sob a justificativa da pequena melhora na produção interna.

O Uruguai, tradicional fornecedor ao Brasil, deve continuar privilegiando a venda à União Europeia, Irã e Iraque. De um excedente de 2 milhões de toneladas disponíveis em 2008 para exportar no Mercosul, o Brasil recebeu 30%. "O mercado será favorável em 2009", disse Tavares, baseado no "câmbio competitivo, na dificuldade de importação, na exportação favorável e na abundância de recursos para a comercialização".

O Banco do Brasil disponibilizou R$ 600 milhões em Empréstimos do Governo Federal (EGFs) e foram definidos seis leilões de contratos públicos de opção de venda, que devem somar 560 mil toneladas. Para essas operações, o governo precisará reservar quase R$ 350 milhões, embora o uso do recurso dependa da opção do produtor de vender ou não ao governo na data do exercício.