Arroz, feijão e farofa, no A Figueira FIGUEIRA RUBAUIYAT - 150 pessoas, do chef ao manobrista, todos comem juntos Já passa das 11h30 e os perfumes que saem das panelas na cozinha do A Figueira Rubaiyat fazem salivar. Cento e cinquenta pessoas vão poder comer os pratos que estão ali. Mas nenhum deles é cliente. Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático Em poucos minutos, grandes travessas de inox são colocadas lado a lado formando um bufê dentro da cozinha: arroz à grega, feijão bem temperado, farofa, espaguete ao sugo, carne assada ao molho madeira, salada de folhas verdes, uva e quadradinhos de brownie para a sobremesa. É tanta gente que os funcionários do restaurante precisam comer em dois turnos: o primeiro grupo se serve antes da abertura da casa e o segundo, por volta das 15h30. Come todo mundo, do chef ao manobrista. "Arroz, feijão e farofa não podem faltar, eles adoram", diz a nutricionista Adriana Cardoso. As variações ficam por conta das saladas, guarnições e do segundo prato, que pode ser uma massa, estrogonofe ou frango assado, entre outros. Sábado é dia de feijoada e, domingo, macarrão com frango. Já os peixes... "Eles são servidos, pelo menos, uma vez por semana. Mas muitos não comem e trocam por ovo", conta a nutricionista. "A gente gosta é de carne", sussurrou um dos funcionários no almoço da última sexta-feira. "É claro que quando sobram aparas de carne, a gente aproveita", afirma Adriana. O toque final é dado pelo Joel, cozinheiro da brigada. LISTA DE COMPRAS DA SEMANA 60 kg de capa de filé 70 kg de arroz 21 kg de feijão 60 kg de frango 17 dúzias de ovos 25 kg de farinha 30 kg de merluza 20 kg de linguiça