Arsenal avança à final da Copa da Inglaterra após frango do goleiro do Reading Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Arsenal foi arrastado para a prorrogação antes que um frango horroroso do goleiro do Reading, Adam Federici, enterrasse o sonho do time da segunda divisão do Campeonato Inglês de ir à final da competição com a derrota por 2 A 1 na semifinal, neste sábado.