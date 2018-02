Um festival de jazz em Havana, o encontro da dança com o mundo árabe e as faces do Renascimento em Nova York.

O boletim Arte em Revista desta semana traz, entre seus destaques, um longa-metragem totalmente filmado com um smartphone.

O filme Olive foi exibido pela primeira vez na semana passada em Los Angeles e pretende ser o primeiro filmado desta forma.

Além disso, músicos cubanos e de outros países se reuniram para o 27º Festival de Jazz de Havana, que contou com vários músicos americanos. Desde que os Estados Unidos aliviaram as restrições a Cuba, há dois anos, o intercâmbio cultural entre os dois países ficou mais fácil.

E ainda, uma exposição no museu Metropolitan de Nova York mostra novos ângulos dos retratos do Renascimento.

Ao todo são 160 obras entre pinturas, esculturas, desenhos e até moedas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.