Artesp anunciará reajuste de pedágios em SP na próxima semana

No ano passado, o governo do Estado de São Paulo suspendeu o aumento da cobrança nas rodovias, após ter decidido revogar o aumento nas tarifas do metrô e do trem metropolitano.

Na ocasião, o governo informou que diferentemente da decisão de cancelar o aumento nas tarifas do transporte público, feita após diversos protestos na capital paulista, a eliminação do reajuste dos pedágios em 2013 partiu por iniciativa própria.

O reajuste das tarifas de pedágio é realizado anualmente em 1º de julho, com base nos contratos de concessão existentes desde 1998, que consideram o índice inflacionário acumulado nos últimos 12 meses, disse a Artesp.

A agência, que confirmou o aumento deste ano por meio de sua assessoria de imprensa, ainda está trabalhando no cálculos a serem aplicados.

Os índices contratuais para o reajuste são o IPCA e o IGP-M.

(Por Juliana Schincariol, no Rio de Janeiro; Edição de Luciana Bruno)