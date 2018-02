Artesp:Trecho Oeste do Rodoanel fica pronto até dezembro A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informa que deve ser entregue até dezembro a última parte das obras da quinta faixa que estão sendo feitas no trecho oeste do Rodoanel, do km 15,8 ao km 18,3 da pista interna, sentido Rodovia dos Bandeirantes. De acordo com a agência, as obras são de extrema importância, por que a cada dia passam pelo trecho 240 mil veículos.