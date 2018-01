Artifício é usado contra políticos em diferentes países A idéia de influenciar o resultado das buscas do Google não é nova. Em 2005, quando uma dessas bombas foi bem sucedida ao relacionar a frase "miserable failure" (fracasso miserável, em inglês) à biografia oficial do presidente norte-americano George W. Bush, o Google a admitir a existência desse recurso em seu blog oficial. "Artifícios podem distrair alguns, mas eles não afetam a qualidade do nosso serviço de buscas no geral", dizia a nota escrita por um executivo da empresa. Outro caso surgido na blogosfera norte-americana em 2006 relacionava o nome de um senador do Estado de Arizona à página de um jornal independente crítico a ele. Outros casos relatados na Internet já vincularam o termo "liar" (mentiroso, em inglês) ao ex-primeiro ministro britânico Tony Blair; a gíria "clueless" (sem idéia, em inglês) a um político neozelandês e a expressão "político falso" à presidente das Filipinas Gloria Arroyo.