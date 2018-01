ARTIGO: ‘Consegui me livrar da doença do e-mail’ E-mail é a primeira coisa que checamos pela manhã, a primeira coisa que fazemos após o almoço, ao deixar o escritório e à noite, em casa: colocamos as crianças para dormir, vemos se não há nada de interessante na TV e, então, checamos os e-mails pela última vez no dia. Para mim, isso é um vício, uma doença. E eu consegui me libertar dela. Parei de usar e-mail na maior parte do tempo. Reparei numa equação simples: quanto mais mensagens você responde, mais mensagens receberá, num círculo vicioso. Em uma semana, rompendo o ciclo, consegui diminuir em 80% o número de mensagens recebidas. Ao contrário do que podem pensar, eu não deixei de me comunicar, apenas o fiz de maneiras diferentes. Em vez de responder individualmente a cada e-mail novo que chegava, recorri a ferramentas de redes sociais, como mensagens instantâneas, blogs, wikis e muitas outras. Passei a usar mais o telefone e tirar vantagens da interação pessoal. Por motivos profissionais, não deixei de checar meus e-mails de trabalho, já que alguma informação importante e confidencial poderia chegar. Mas passei a me relacionar de forma diferente com as mensagens. O primeiro passo foi identificar como poderia mudar o comportamento. Depois, encorajei as pessoas com que converso a usarem softwares sociais e colaborar entre si. Aos poucos, as pessoas perceberam que elas realmente não precisam estar tão ligadas ao e-mail. Poucas pessoas gostam realmente de trabalhar com e-mails e se sentem felizes com isso. O problema é que ninguém dá o passo inicial, ninguém toma a primeira atitude. A IBM usa um software interno de comunicação instantânea chamado Beehive. Passei a utilizá-lo muito. Mas, se as conversas se excediam a mais de três minutos, logo passava para o telefone. Se a pessoa trabalhava no meu andar, eu ia até ela e aproveitava para andar um pouco. A questão está na mudança de hábitos, encontrar novos jeitos de ser mais produtivo com menos esforço – para então focar em tarefas mais complexas. Pense como a minha experiência pode funcionar para você e como usar a tecnologia para eliminar mensagens desnecessárias. O e-mail não precisa ser uma caixa de Pandora. Luis Suarez: Programador da IBM nas Ilhas Canárias, Espanha