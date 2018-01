Artista alia tecnologia à boa história

Marcos Magalhães, um dos criadores do Anima Mundi, o terceiro maior festival de animação do mundo, incorporou as tecnologias digitais de modo sóbrio à sua rotina de trabalho. Integrante da primeira geração de animadores brasileiros – premiado em Cannes em 1982 com o curta-metragem Meow!, sobre um gato esfomeado convencido a trocar leite por refrigerante –, ele diz não gostar de ficar "mergulhado em uma estação 100% virtual". Mas acaba de desenvolver uma técnica de animação com a ajuda do computador. "Parti de desenhos de diferentes ângulos criados em uma sessão com modelo vivo. Percebi que, ao seqüenciar essas imagens, independente da habilidade de seus autores, a coerência das formas se mantinha. O resultado foi surpreendente", conta. Na animação Homem-estátua, disponível no portal Porta-Curtas, da Petrobras, Magalhães criou efeitos semelhantes aos vistos nas cenas de Matrix onde os personagens parecem congelados e tem-se a ilusão de movimento da câmera ao redor deles. "Gosto de uma tecnologia quando ela me permite expressar meus pensamentos por imagens. Costumo buscar novas ferramentas depois de ter nas mãos uma bom roteiro", completa. Uma amostra dessas boas histórias pode ser conferida na próxima semana em São Paulo. Depois da temporada carioca entre 11 e 20 de julho, serão exibidas no Memorial da América Latina, na Barra Funda, entre os dias 23 e 27 as 441 produções vindas de 42 países que compõem a 16ª edição do Anima Mundi. Dos títulos em cartaz, 74 são brasileiros. "O festival atingiu a maturidade. Animação não é mais novidade ou arte exótica: faz parte do cotidiano de todo mundo. Aliás, essa naturalização era um dos objetivos do Anima Mundi quando o criamos em 1993". A iniciativa já incorporou mostras competitivas para obras dedicadas à internet e ao celular. O Anima Web, que conta nove edições, traz 20 animações. Já o Anima Celular, no quarto ano, lista 25. "O número de inscrições em ambas as mostras têm crescido, mas mais importante é a qualidade do material. Vimos um salto esse ano devido, especialmente, à familiarização dos animadores com essas mídias", avalia Magalhães. O próximo projeto do artista é dedicado aos telefones móveis. "Estou preparando uma série de personagens para veiculação em celular. Criar para uma tela pequena e um espaço curto de tempo é um grande desafio". Magalhães sempre jogou no time dos desbravadores, aprendendo computação gráfica quando ainda persistia entre os animadores profissionais o medo de que a máquina "arruinasse a arte". Era o começo da década de 1990 e assistia-se à transição das técnicas artesanais às digitais com a estréia, em 1995, de Toy Story, do estúdio Pixar, o primeiro filme feito inteiramente no computador. "As ferramentas estavam distantes dos artistas. Eram manipuladas por engenheiros", lembra. "Quando começaram a surgir os primeiros personagens 3D, fiquei interessado. Fui conquistado pelo digital." Na mesa de um animador, segundo Magalhães, o tablet é o gadget que não pode faltar. Graças à sensibilidade da tela do aparelho ao contato da caneta digital, o profissional consegue uma interação direta com o computador e evita a necessidade de escanear desenhos. "Confesso sentir saudade do cheiro de tinta, de papel e borracha. Mas é esse o caminho do animador: todos têm um pouco de ‘professor Pardal’ e devem dominar técnicas distintas", diz. As técnicas tradicionais como o stop-motion, na qual o movimento é obtido pela fotografia quadro-a-quadro de objetos reais fisicamente manipulados, ou a rotoscopia, que inclui o traçado sobre a filmagem de uma cena ao vivo, não foram substituídas, mas beneficiadas pelo digital. Magalhães garante que "a produção ficou mais fácil", apesar de terem sido elevadas as exigências quanto à perfeição das imagens. "Graças à computação gráfica, conseguimos pensar em movimentos mais arrojados e trabalhosos". O backup foi o responsável pela ampliação das liberdades dos animadores. Magalhães explica que, antes da era digital, um erro cometido durante o processo de animação implicava em seu reinício. Hoje, com o registro, consegue-se voltar ao momento imediatamente anterior ao estrago, sem prejuízos para o desenvolvimento do trabalho.