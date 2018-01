Artista decodifica a aparência de vírus de computador

Um artista gráfico decodificou a aparência de alguns dos mais conhecidos e temidos vírus que afetam o mundo virtual. As imagens, criadas pelo romeno Alex Dragulesco, foram encomendadas pela empresa britânica MessageLabs, que trabalha com sistemas de segurança online. Para criar as imagens, a empresa disponibilizou os códigos dos vírus para Dragulesco. Os dados foram inseridos em um programa de computador criado por ele, que, segundo a MessageLabs, "transforma códigos em imagens de 3D". A partir desta imagem, o artista trabalhou na aparência dos vírus famosos como o programa Trojan, o malware Storm e spams, entre outros. Uma porta-voz da MessageLabs disse à BBC Brasil que as imagens representam "uma correlação real entre os códigos e a aparência dos vírus" e que "não se trata de uma impressão do artista". "Foi possível observar que vírus que faziam parte da mesma 'família' apresentavam similaridades. Em um dos casos, enviamos o código de um vírus que carrega consigo um hóspede e a imagem retratou o hóspede também", disse. A série de 15 imagens será usada para promover a nova campanha de marketing da empresa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.