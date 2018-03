Árvore evita tragédia com sacoleiros no Paraná Um acidente entre dois ônibus e um caminhão na rodovia PR-323, sobre a ponte do Rio Tibagi, entre Sertaneja e Sertanópolis, no Norte do Paraná, na noite de quinta-feira, 16, deixou sete feridos. A batida só não se transformou em tragédia por causa de uma árvore na cabeceira da ponte que evitou que um dos ônibus, com 35 sacoleiros que viajavam de Foz do Iguaçu para São Paulo, caísse no rio.