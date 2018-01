As armas do bom assador

DO FORNO À MESA | Sem perder o charme A travessa canelada de porcelana da Dynasty é prática e resistente. Pode ir ao forno convencional ou micro-ondas e também à lava-louças. Seu revestimento interno antiaderente garante que o assado não grude. Ou seja, também pode ser usada para assar carnes que não precisam ser regadas com caldos ou molhos. A travessa oval, de 40 cm, custa R$ 129,35, na Utilplast (R. Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, 3078-0121). PRECISÃO | Para assar a carne corretamente O equipamento ajuda a verificar a temperatura da carne para deixá-la dourada por fora e ainda úmida por dentro. Fácil de usar, basta inserir alguns centímetros na carne e aguardar 15 segundos pelo resultado. Este termômetro da Ghidini custa R$ 34, na Raul’s (Shopping Iguatemi, tel. 3814-8532). RESISTENTE | A até 260ºC As luvas térmicas da Duncan suportam altas e baixas temperaturas e são impermeáveis. Esta versão custa R$ 86 e está à venda na loja virtual da Kevin Store: www.kevinstore.com.br. FIRMEZA | E com as mãos limpas Feita de inox e com pegador de silicone, a pinça da linha Jamie Oliver vem com uma trava que facilita na hora de pegar o alimento. Na Doural (R. 25 de Março, 595, Centro, 3328-6228), por R$ 78,64. UNIFORME | E sem grudar no fundo As novas assadeiras Panex AirBake têm um design que promete um cozimento mais homogêneo e impede que o alimento queime. O relevo no fundo da assadeira permite ainda maior retenção do calor e cozimento mais rápido. Por R$ 57. SAC da Panex: 0800-195444. DOURADO | Por inteiro e ainda suculento A grelha para assar da Cuisipro permite que o calor seja distribuído uniformemente por toda a carne no forno. Depois é só puxar o pino central que a grelha abre e o assado se solta inteiro. Na Artmix (R. Oscar Freire, 261, Jd. Paulista, 3853-2542), por R$ 90. FIO A FIO | Fatias perfeitas Nada melhor do que uma faca de corte preciso, deslizando pela carne, como a Chef, da Global, com lâmina de 16 cm. Por R$ 379, na Pepper (R. Leopoldo C. de Magalhães Jr., 753, Itaim Bibi, 3073-0333). AMARRADINHO | Alimentos presos e com mais higiene Feitos de silicone, estes fios substituem o barbante e o fio dental usados para amarrar carnes e legumes. Com fecho prático e seguro, resistem a até 240°C, são fáceis de limpar e podem ser reutilizados inúmeras vezes. O conjunto, com seis unidades, custa R$ 10, na Quadrifoglio (SAC. 3837-0044).