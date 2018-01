As melhores ferramentas para 'twittar' TweetDeck – É um dos melhores programas para usar o Twitter no computador. Na mesma tela, ele exibe as últimas atualizações, respostas e mensagens diretas. E ainda traz boas ferramentas de publicação. Dá para enviar fotos e encurtar links automaticamente, além de ver as últimas hashtags (palavras-chave usadas). http://www.tweetdeck.com/ Twhirl – Outro ótimo programa para usar o Twitter no PC. A janela imita o estilo de um programa de mensagens instantâneas. Também tem ferramentas para enviar fotos e encurtar URLs de sites. Com o Twhirl você ainda consegue usar mais de uma conta do Twitter ao mesmo tempo e pode adicionar o login do Seesmic (Twitter de vídeo), do Friendfeed e outros. http://www.twhirl.org/ Twitpic – É um dos sites que funcionam como um Twitter para enviar fotografias, em vez de apenas mensagens de texto. Dá para mandar imagens pela página oficial, usando o próprio nome de usuário do Twitter. E, sem uma conta no Twitter, ele não funciona. Aplicativos de celular costumam usar o Twitpic para enviar fotos. http://www.twitpic.com/ Seesmic – Menos popular, mas promissor, o Seesmic é um Twitter de vídeos. Ele muito bom porque você grava facilmente um vídeo direto da webcam do computador e a gravação é publicada quase instantaneamente, junto com um aviso na sua conta do Twitter com um link para o vídeo. O site já conta com usuários ilustres, como o escritor Paulo Coelho. http://www.seesmic.com/ Twitter no MSN – Tem um jeito de publicar textos no Twitter pelo MSN, mas é complicado de fazer. Instale o Messenger Plus! Live (msgpluslive.com.br). Depois em msgpluslive.com/scripts, procure por Twitter. Baixe, instale o Twit4Live e configure-o. Agora basta digitar em qualquer janela de conversa "/twitter" (sem aspas) e a mensagem. TwitterFox – Ótimo plug-in do navegador Firefox para atualizar e acompanhar as mensagens do Twitter. Funciona como um programinha integrado ao navegador. Tem uma carinha bastante amigável e dá alertas a cada intervalo de 3 minutos com os novos tweets. Há até um botão de atalho para "twittar" o endereço do site atual que você está visitando. http://twitterfox.net/ Migre.me – Ferramenta sensacional para encurtas endereços de sites e publicá-lo no Twitter. Faz o acompanhamento para saber quantos cliques o link teve e lista os vídeos mais clicados. Uma dica para quem usa o Firefox é transportar o botão de atalho para a barra de ferramentas para encurtar o endereço da página aberta. http://migre.me/ Twitterholic – O site faz um ranking dos usuários do Twitter com maior número de seguidores. Por enquanto, os brasileiros ainda estão bastante atrás dos usuários top dos Estados Unidos, entre eles o presidente do país Barack Obama,a cantora Britney Spears, o ator e comediante inglês Stephen Fry, o político Al Gore e o ator Ashton Kutcher. http://www.twitterholic.com/