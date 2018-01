As novas cores e estampas da Mono

Quando este repórter foi até Porto Alegre entrevistar os responsáveis pela loja virtual Mono, a idéia era conversar sobre moda e tecnologia e mostrar como uma simples barraquinha de camisetas virou uma cultuada grife que está há cinco anos fazendo a alegria do público alternativo da web brasileira. O propósito era esse mesmo – até o momento em que Maria Elvira Biavatti e Patrick Magalhães abrem a porta de sua casa e ele dispara. "Então, a gente tem uma novidade e você é o primeiro jornalista a saber: a Mono acabou." Repórter em pânico. "Não é bem assim", ri Maria. "Agora serão duas marcas que se complementam, como se a Mono gerasse dois filhos gêmeos, mas com personalidades diferentes." Os "filhotes" já têm nome. Sound & Vision (www.soundandvision.com.br) é a marca masculina de Patrick e seguirá o estilo da Mono: camisetas com estampas que fazem referência à cultura pop – leia-se músicas, filmes e quadrinhos. Já a sócia terá uma marca feminina, a Needles & Pins (www.needlesandpins.com.br), que fugirá do estilo tradicional da Mono. O motivo é que Maria está terminando um curso técnico de costura e quer colocar em prática o que aprendeu nas salas de aula. "Agora eu sei muito de modelagem e quero fazer braceletes, vestidos...", diz. "As nossas duas personalidades estão ficando individuais na parte artística. A mudança vai ser boa para os nossos clientes", afirma Patrick. "As marcas vão dialogar entre si. Um site vai linkar o outro", continua. A Mono surgiu há cinco anos da maneira mais despretensiosa possível. Na época, Maria tinha acabado de perder o seu emprego, já Patrick suava no rock independente, como baixista da banda Walverdes. A única poupança era os "200 pilas" de Maria e eles precisavam investir em algo. "O irmão dela sugeriu que a gente fizesse umas camisetas de política para vender no Fórum (Social Mundial). Mas, bá, e daí? Quando o Fórum acabasse, o que aconteceria com a gente?", lembra Patrick. Sem nenhuma idéia melhor em mente, a dupla elaborou estampas irônicas e sarcásticas. Usaram todo o dinheiro na compra de malhas (de qualidade duvidosa) e de quatro estampas diferentes. As camisetas, a R$ 15 cada, venderam bem no evento. Melhor, "tri-bem". "As roupas eram bem feias e de qualidade tosca, mas as pessoas gostavam. Eu anotava o e-mail dos clientes para avisar quando fosse lançada alguma estampa nova", explica Maria. Com o dinheiro que ganharam eles começaram a fazer mais camisetas. Agora, com estampas de capas de discos clássicos do rock, como Pet Sounds, dos Beach Boys. As vendas aconteciam durante shows em Porto Alegre e as peças iam ganhando um séquito fiel de fãs. O fenômeno chamou a atenção do jornal gaúcho Zero Hora e bastou uma fotinho dos dois no periódico para a fama deles aumentar. Na cola da Mono surgiram outras marcas de fundo de quintal, que começaram a copiar o modelo de camiseta com estampa de capa de disco (algo que, convenhamos, sempre existiu). "A qualidade dos concorrentes era pior que a nossa e eles vendiam as camisetas ainda mais baratas do que nós", diz Patrick. Para fugir da mesmice, Patrick começou a tentar pensar em criar as suas próprias estampas. Desenhar não era novidade para ele (ele diz que na quinta série desenhava roqueiros, como Axl Rose, em páginas de papel para vender aos colegas). E foi com alguns rabiscos que veio a inspiração para criar o estilo que caracterizou a Mono: em vez de estampar diretamente capas de discos e filmes, Patrick e interpreta no desenho o que viu ou ouviu. "É um trecho de uma música que me marcou ou uma cena de um filme que, sozinha, já o representa. Não preciso escrever o nome do filme ou da canção. É algo totalmente artístico", explica. Com a novidade não foi possível mais fazer as vendas pelo telefone como ocorria antes. Era preciso exibir as estampas em algum lugar. O jeito foi criar um site, o www.weare-mono.com. As camisetas criadas eram exclusivas e geralmente não existiam mais de 100 modelos por unidade. Se vendesse tudo, a camiseta era retirada do site e só voltava um bom tempo depois. A Mono foi criada para atender um determinado público e o mote nunca foi popular. Para se ter uma idéia, não há na camisa (com exceção da etiqueta interna) nada que faça referência à marca. A estampa fala por si só. Essa exclusividade fez sucesso entre os internautas mais alternativos. Na comunidade do Orkut ou no blog da Mono eles eram convidados a sugerirem filmes e estampas para virarem camisetas ou moletons. Também era comum que bandas, como o Mundo Livre S/A, também os procurassem para serem "homenageadas". Os dois juram que nunca tiveram problemas com os direitos autorais dos artistas e obras exibidos nas roupas. "As bandas, principalmente, vêem que nosso trabalho não é explorar o artista, mas pegar uma referência exclusiva", diz Patrick. E ninguém nunca quis ganhar algum dinheiro com a vendas das peças? "Eu até ofereci uma grana para o Wander Wildner, mas ele pediu cinco camisetas para dar para os amigos dele", ri. A Mono não vendia em lojas físicas, apenas pelo seu site, que não era uma loja virtual tradicional, com aquele ícone de carrinho de supermercado. O processo para adquirir algo da marca era bem burocrático. Quem via uma estampa no site e gostava, enviava um e-mail para Patrick. Ele respondia, mandando uma tabela Excel com as peças em estoque. Se o internauta visse que havia o modelo que ele tinha gostado em seu tamanho, confirmava o pedido (por e-mail, de novo). Não bastasse tudo isso, o consumidor ainda tinha de ir até um banco para fazer um depósito na conta da dupla. Depois de cerca de quatro dias a camiseta chegava em casa. Nas duas novas lojas eles não pensam em "modernizar" esse processo. "Em cinco anos nunca houve uma peça extraviada", jura Maria. "O pessoal do Correios aqui de Porto Alegre é o mesmo que recebe nossas entregas desde o começo da loja. Eles são parte da equipe, a gente até dá Panetone para eles no Natal." Várias outras lojas virtuais foram criadas no molde da Mono após o seu sucesso. Uma das mais famosas é a Reverbcity (www.reverbcity.com), de um antigo cliente da Mono. A marca também segue o estilo de criar estampas a partir de interpretações pessoais de letras de certas músicas alternativas. "Quando nós surgimos não havia nada para a gente se basear. Agora todo dia eu vejo uma lojinha virtual de camisetas abrir. Um monte de marcas pega os nossos clientes cadastrados no Orkut e manda spams para eles ou pega nossos releases de ‘Como Comprar’ e modificam uma vírgula ou outra." Também já houve vários casos de estampas da Mono serem copiadas por marcas famosas, inclusive internacionais. "O boom da internet é a propaganda de graça, para o bem ou para o mal. Essas lojas até podem vender umas seis camisetas, mas elas vão ficar muito mal faladas. Se um dia a Mono não tivesse feito uma entrega, a loja acabava", diz Patrick. "Quem nos avisava sobre as cópias eram os nossos clientes. Nós nunca nos nos preocupamos em registrar nossas criações porque a pessoa que for nos copiar toma um tiro no pé", continua. "O blog, fotolog, MySpace e as quase 3 mil pessoas na nossa comunidade do Orkut sempre serão a nossa prova", garante, com a certeza de que Sound & Vision e Needles & Pins já abrem as portas com quase 3 mil clientes garantidos.