As rotisserias estão (re)conquistando cada vez mais fãs – e o Divirta-se está entre eles. Confira nosso roteiro

Levar para casa uma comidinha pronta, apenas para ser aquecida ou finalizada, facilita – e muito – o dia a dia. Por isso, o Divirta-se fez um roteiro com 18 boas rotisserias da cidade. Em nossas visitas, percebemos que muitas delas, de tão simpáticas e agradáveis, valem até como um passeio. Por isso, você encontra vários tipos de casas: as que foram inauguradas recentemente; opções moderninhas, que servem menu com um toque gourmet; além, claro, das mais tradicionais, onde as travessas são preenchidas com típicas ‘receitas de vó’. Também damos dicas de como aquecer os pratos em casa – sem preocupações.

Novidades

É massa - As massas da dupla Jorge Gamart e Jhonny Santos valem a viagem até o Pastagrano. Prove o ravióli de nata (R$ 35, 400g) e o agnolotti de búfala com limão-siciliano (R$ 35, 400g). Apenas nos fins de semana, vende uma caponata imperdível (R$ 50, o quilo). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., 9h/14h). Cc. e Cd.: todos.

Menu de restaurante - Numa lojinha ao lado do Aguzzo são vendidos antepastos, massas, molhos e pães servidos no restaurante – como o bom nhoque (R$ 45, quilo) e a lasanha à bolonhesa (R$ 49). Em dezembro, o Aguzzo Pasta e Pane ganhará uma filial em Moema (Al. dos Maracatins, 513). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363. 10h/18h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Pode esquentar - Com jeitão de bar, o BonAp embala a vácuo receitas menos convencionais, como os ótimos escondidinho de pernil e mandioquinha (R$ 21,90, 320g) e a costelinha barbecue (R$ 31,90, 400g). E tem cem rótulos de cerveja. R. Pe. Antônio José dos Santos, 812, Brooklin, 3297-0006. 17h/23h (6ª, 16h/0h; sáb., 11h/0h; dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: M e V.

Trivial revisitado - Aberta há um mês, a Guilhermina Cozinha e Rotisseria vende porções dos mesmos pratos de seu concorrido bufê de almoço, como peixe do dia (R$ 63, o quilo) e costela suína caramelizada (R$ 28,49, o quilo). R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 2768- 8753. 12h/ 20h30 (sáb., 11h/16h; dom., até 15h). Cc. e Cd.: todos.

Entre importados e artesanais - Em novo endereço – agora maior e com um café –, o Sole Comidas Artesanais continua com as prateleiras lotadas de alimentos importados. Na geladeira, ravióli de vitela com nozes (R$ 40, 500g) e quiche de menta com queijo de cabra (R$ 48, 500g). R. Pe. Carvalho, 55, Alto de Pinheiros, 2306-1511. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Cc. e Cd.: D, M e V.

Moderninhas

Veterana de primeira - Comandada pela expert Ana Soares – que fornece massas para bons restaurantes e bufês – a Mesa III completa 20 anos em 2015. A loja clean e moderna é um parque de diversões para quem gosta de comer bem, mas não de cozinhar. Dezenas de massas frescas e secas, potinhos de molhos, antepastos e sobremesas preenchem as geladeiras. E aí começa o dilema: tortelli de brie e pera (R$ 45, 500g) ou raviolone de carne assada (R$ 35, 500g)? Leve os dois. R. Alves Guimarães 1.474, Pinheiros, 3868-5501. 9h/19h (sáb., até 16h; dom. e fer., até 14h). Cc. e Cd.: todos.

Comida de chef - A casinha é pequena, mas dá para sair da Les Amis Rotisserie com a refeição completa, incluindo a bebida. Os banqueteiros Demian Figueiredo e Pila Zucca preparam ‘kits de comida caseira’ (R$ 39, para dois), petiscos, saladas, empadões, tortas e até sorvetes. R. Bela Cintra, 2.020, Jd. Paulista, 3064-2748. 10h/20h (dom. e fer., 10h/16h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: M e V.

Escolha na vitrine - Na Amüse Food Store, a palavra de ordem é praticidade. Basta escolher o que levar entre os saquinhos com comidas prontas e embaladas a vácuo – como o picadinho de fraldinha na cerveja preta com mostarda (R$ 30, 250g). Somente aos domingos, assa um saboroso frango orgânico, acompanhado de farofa de ameixa (R$ 50). R. Girassol, 223, V. Madalena, 2548-6605. 12h/22h (6ª, até 23h; sáb., 11h/20h; dom., 11h/15h; fecha 2ª). Cc.: M e V.

La dolce vita - Há um ano, a Carciofi Rosticceria e Antipasti se instalou num sobradinho em Pinheiros. Entre as boas opções, servidas também no almoço, estão a lasanha ao ragu (R$ 60, o quilo), o rosbife de filé mignon assado com tomilho e alecrim (R$ 120, o quilo) e o delicioso cheesecake de Nutella (R$ 9). R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 265, Pinheiros, 2638-2632. 11h/18h (sáb., 10h/16h; dom. e fer., 10h/15h; 2ª, 11h/16h). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Técnica apurada - Na Dá Má da Lê, as comidas vêm em embalagens modernas e são feitas com o rigor da técnica de ‘sous-vide’ (cozidas lentamente, em baixa temperatura, e embaladas a vácuo). Dá até para desconfiar se a comida aquecida no saquinho ficará mesmo boa – mas fica ótima. Pratos como o polpetone com muçarela ao sugo e purê de batata (R$ 22,90) e o ‘Frango da Horta’, com mix de legumes (R$ 21,90), parecem recém-saídos da panela. Arremate com o pudim de colher (R$ 7). R. Dep. Lacerda Franco, 452, V. Madalena, 2925-7010. 9h30/19h (fer., 11h/15h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Surpresa boa - As mesinhas na calçada e a parede de lousa do lado de dentro lembram mais um bistrozinho. Mas é no balcão refrigerado e na cozinha dos fundos que a Brodo Rosticceria revela sua vocação. Diariamente, a chef Mariana Valentini prepara artesanalmente massas à base de farinha e ovos orgânicos, como o ‘Ravioloni de Pernil de Estádio’ (R$ 50, o quilo), e carnes como a maminha na cerveja preta com alho assado e alecrim (R$ 67, o quilo). Também faz bons molhos, entradas e sobremesas. R. Com. Miguel Calfat, 295, Itaim Bibi, 2892-2002. 11h/19h (sáb. e dom., até 15h30h). Cc. e Cd.: todos.

Reserve espaço - Se você ficou com água na boca só de olhar o bolo da foto ao lado, espere até visitar a Red Boutique Gourmet. Lá, as sobremesas são vendidas inteiras, como este ‘Concorde Cake’, à base de suspiro e ganache de chocolate (R$ 59, o quilo). Mas os destaques são mesmo massas, carnes e acompanhamentos, como o agnolotti de queijo da Serra da Canastra (R$ 28, 500g) e o polpetone de cordeiro ao molho de hortelã (R$ 14, 200g). R. José Maria Lisboa, 1.320, Jd. Paulista, 3872-2993. 11h/20h (sáb., 10h/18h; dom. e fer., 10h/15h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Tradicionais

Jeitinho caseiro - Quentinhas, perfumadas e muito recheadas. As generosas lasanhas da La Vera Pasta são montadas sempre às quintas e sextas, em seis sabores diferentes. Você pode levar sua própria travessa ou pegar emprestado com a loja, deixando um cheque-calção de R$ 40. As mais pedidas são a de bacalhau (R$ 73,60, o quilo) e a tradicional, de presunto e queijo com molho bolonhesa (R$ 66,10, o quilo; foto). R. Canário, 501, Moema, 5051-3912. 9h/18h30 (2ª, 10h/18h; sáb., 10h/16h; dom. e fer., 10h/14h). Cc. e Cd.: todos.

Mudança de hábito - Há quatro anos, o professor Ruy Izzi trocou a sala de aula pela cozinha. No aconchegante Primo Vere Empório, ele serve pratos caprichados. A pedido dos clientes, começou a congelar e vender porções individuais, como a dobradinha (R$ 45, o quilo) e o frango xadrez (R$ 30, o quilo). Bem temperados, os 16 tipos de patês são bastante requisitados, como o de azeitona com parmesão (R$ 66, o quilo). R. Carlos Weber, 1.000, V. Leopoldina, 3831-5645. 10h/20h (2ª, 10h/16h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Tempo de casa - O atendimento não é dos mais atenciosos, mas a qualidade dos produtos justifica o movimento da Il Pastaio, fundada há 40 anos. Na vitrine, há poucas opções de massas e antepastos, mas é só pedir o cardápio para ver que ele é vasto. Massas, carnes e molhos – feitos diariamente – estão disponíveis para pronta entrega. É o caso do conchiglione de muçarela de búfala (R$ 70, o quilo) e do capeletti de frango (R$ 68, o quilo). Al. Santos, 44, V. Mariana, 3289-8897. 9h/19h (dom., até 14h). Cc. e Cd.: todos.

Difícil decisão - Famosa na zona leste, a La Pergoletta tem uma vitrine para deixar qualquer um em dúvida, tamanha a variedade de massas, molhos e antepastos. Entre os campeões de venda, estão o ravióli verde feito com espinafre e hortelã e recheado com muçarela de búfala (R$ 41,60, o quilo), e o ravióli de azeitona preta com requeijão (R$ 37,80, o quilo). A simpática vendedora Janaína recomenda ainda o filé à parmegiana (R$ 29,90, duas unidades), preparado diariamente. R. Itapura, 1.478, Tatuapé, 2092-3330. 10h/23h. Cc. e Cd.: todos.

Álbum de família - Mazé Felix uniu as receitas de suas avós e bisavós de origens italiana e árabe e criou a Minha Avó Fazia. Uma das especialidades é o ravióli de pato com laranja (R$ 65, o quilo) – que vai bem com o molho concassé, com pedacinhos de tomate e sabor suave (R$ 45, o quilo). A vitrine de doces é uma tentação. A tortinha de banana com doce de leite (R$ 8, cada) é polvilhada com chocolate e tem recheio cremoso. Já ‘Tereza’ (R$ 8, cada) tem como base uma casquinha de chocolate e leva creme de limão, compota de frutas vermelhas e merengue. O nome é uma homenagem à fiel cliente que sempre compra o quitute às dúzias. R. Fábia, 339, V. Romana, 2769- 1539. 11h/20h (dom., 10h/15h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

De comer com os olhos - A delicadeza das massas artesanais do Pastifício Primo impressiona. Entre as recheadas e frescas, fabricadas todos os dias, estão o sacotine com carne de vitelo e funghi (R$ 59,90, o quilo) e o torteloni de presunto cru, figo caramelizado e queijo provolone (R$ 79,90). Ambas vão muito bem com o molho ‘Tomatada’ (R$ 39,90, o quilo), especialidade da casa, que tem pedaços de tomate e sabor levemente adocicado, e é temperado com alho, manjericão e azeite de oliva. A cada hora, sai uma fornada de pão italiano (R$ 5,90, cada), que combina perfeitamente com a caponata de berinjela, cogumelos, azeitonas e pimentões (R$ 69,90, o quilo). R. Alagoas, 28, Higienópolis, 3368-2299. 9h/21h (dom. e fer., 9h/15h). Cc. e Cd.: todos.

AS RECEITAS MAIS PEDIDAS

Com tanta variedade de massas, carnes e antepastos, pratos bem triviais estão entre os mais solicitados pela clientela. Confira o ranking das rotisserias que visitamos:

1º Ravióli recheado com muçarela de búfala

2º Caponata de berinjela

3º Carne de panela

MODO DE FAZER

As massas devem ser descongeladas na geladeira e não em temperatura ambiente, para não grudar ou soltar o recheio na panela.

Resfriadas, as massas pré-cozidas podem ir direto à panela, com água abundante e fervente, temperada com sal grosso. Cozinhe por 2 a 3 minutos e retire quando subir à superfície.

Cubra a lasanha com alumínio e leve ao forno ainda frio. Aqueça a 200°C. Quando ferver, tire o papel para dourar.

Para aquecer carnes no forno, ponha junto o molho ou um caldo de carne com água na assadeira, para não ressecar. Se necessário, cubra com papel alumínio nos primeiros 20 minutos.