As telas da nova geração SONHO DE CONSUMO Aquos –O produto topo de linha que marca a volta definitiva da Sharp ao Brasil faz juz a sua reputação mundial. A enorme tela de LCD de 65 polegadas realmente oferece uma qualidade de imagem ímpar. Com excelente contraste – foi a tela de LCD testada com o melhor nível de preto – e cores vivas, ela conseguiu exibir movimento com mais fidelidade do que as concorrentes, quase como uma plasma de última geração. O único problema é o preço, proibitivo. Fichatécnica AQUOS LC 65D64U SHARP PREÇO SUGERIDO | R$ 26.999 TAMANHO DA TELA | 65 polegadas WEB | www.sharpusa.com DETALHES | Possui contraste aceitável e boa reprodução de cores. 3 entradas HDMI, entrada para PC e 2 entradas vídeo-componente CONECTIVIDADE TOTAL Bravia – O recurso mais interessante da TV é o DLNA. A TV se comunica, usando uma conexão de rede, com computadores e outros aparelhos de mídia compatíveis com o sistema. Essa conexão permite que se acesse, direto pelo televisor, fotos, músicas e até filmes. A qualidade de imagem é muito boa, mas o velho problema das LCDs, o contraste, continua. A tela exibe bem imagens em movimento, mas ainda deixa a desejar, pois alguns detalhes se perdem. Fichatécnica KLV-46Z410 SONY PREÇO SUGERIDO | R$ 7.999 TAMANHO DA TELA | 46 polegadas WEB | www.sonystyle.com.br DETALHES | Com 4 entradas HDMI, som de primeira e entrada para cabo de rede, a TV acessa conteúdo digital de aparelhos compatíveis PERFEIÇÃO DE IMAGEM Viera Full HD – A tela de plasma mostrou contraste perfeito, cores equilibradas e o movimento mais suave de todos os aparelhos testados. Recomendada. Fichatécnica TH 50PZ80LB FULL HD PANASONIC PREÇO SUGERIDO | R$ 5.699 TAMANHO DA TELA | 50 polegadas WEB | www.panasonic.com.br DETALHES | Tela anti-reflexo, 3 entradas HDMI, leitor de cartão de memória do tipo SD compatível com filmadoras de alta definição e câmeras digitais VISUAL DE CINEMA New Plasma – O destaque da tela de plasma é a certificação THX, que garantiu imagem com bom contraste e movimento suave para filmes e games. Fichatécnica 50PG70FD LG PREÇO SUGERIDO | R$ 6.499 TAMANHO DA TELA | 50 polegadas WEB | http://br.lge.com DETALHES | Com 3 entradas HDMI, a tela não tem moldura: a frente é composta de uma única chapa de vidro de alta resistência, que é integrada ao corpo da TV. SOM FORTE Ambilight – A nova geração de televisores LCD da Philips se saiu melhor que nos testes passados, mas continua com problemas na exibição de imagens em movimento rápido, pois o sistema de suavização é exagerado demais. O resultado deixa os vídeos com uma fluidez estranha, que em alguns momentos quase perde a sincronia com o áudio. O nível de preto é inconsistente, meio azulado. O som da TV é impressionante, o melhor entre os aparelhos testados. Fichatécnica PFL7803D PHILIPS PREÇO SUGERIDO | R$ 7.999 TAMANHO DA TELA | 52 polegadas WEB | www.philips.com.br DETALHES | A tela de LCD conta com um sistema de iluminação que emite cores sincronizadas com as imagens na traseira da TV FLUIDEZ DE MOVIMENTO Série 6 – Além de conseguir equilibrar de forma satisfatória o sistema de compensação de movimento – que rende resultados agradáveis pois não afeta a fluidez dos vídeos de modo exagerado – a TV conseguiu um dos melhores níveis de preto dos LCDs testados, inferior ao das telas de plasma, mas bem convincente. Por conta disso, o contraste foi excelente, sem pontos artificialmente acinzentados ou azulados. A boa reprodução de cores também foi destaque. Fichatécnica LN32610A SAMSUNG PREÇO SUGERIDO | R$ 2.400 TAMANHO DA TELA | 32 polegadas WEB | www.samsung.com.br DETALHES | Com 4 entradas HDMI, a tela também pode substituir um monitor se for conectada a um computador CAMPEÃ NOS GAMES Mini Aquos – A irmã menor da gigantesca TV de 65 polegadas não deixa a desejar, mesmo sendo de resolução HD (compatível com 720 linhas horizontais simultâneas) e não Full HD. Com um bom nível de preto e cores fiéis, o LCD conseguiu exibir – com pequena margem de vantagem em relação às outras testadas – jogos com ação em alta velocidade, em 60 quadros por segundo, com um mínimo de rastro de movimento ou distorção de fluidez. Fichatécnica LC-32R24B SHARP PREÇO SUGERIDO | R$ 2.299 TAMANHO DA TELA | 32 polegadas WEB | www.sharpusa.com DETALHES | 2 entradas HDMI. Mesmo com resolução inferior à Full HD, a tela se mostrou competente para games e filmes QUALIDADE ACESSÍVEL Viera – A qualidade de imagem incomparável e o preço acessível desta tela de alta definição (HD, ou seja, 720 linhas horizontais simultâneas) a consagrou como a melhor das telas HD do teste. Com um nível de preto impressionante, o plasma conseguiu um contraste quase perfeito. As cores, inicialmente saturadas, ficaram perfeitas depois de um pequeno ajuste na configuração da imagem. A imagem dos canais de TV comuns, de definição padrão, foi a melhor de todos os televisores testados. Fichatécnica TH-PV80 PANASONIC PREÇO SUGERIDO | R$ 2.499 TAMANHO DA TELA | 42 polegadas WEB | www.panasonic.com.br DETALHES | 3 entradas HDMI, conexão para PC, compatível com cartões de memória do tipo Secure Digital (SD), excelente contraste e cores vivas