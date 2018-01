AS TRÊS SAÍDAS Ficar com o Windows XP e esperar o Windows 7 – É a opção indicada para quem não pretende trocar todos os computadores da empresa e não tem hardware suficiente para rodar o Windows Vista (1 GB de RAM, processador de 1 GHz e 64 bits, além de HD de 80 GB). Como o novo prazo de suporte ao XP oferecido pela Microsoft só termina em 2014, pode valer a pena esperar pelo lançamento do Windows 7, em 2010 (o logotipo usado nesta nota é "apócrifo" e circula na web; a Microsoft ainda não divulgou o oficial). Mas prepare-se até lá porque o novo sistema também exigirá um PC melhor. A desvantagem dessa escolha é o risco de algum programa ser desenhado exclusivamente para Vista ou a transição de XP para o Windows 7 lá na frente ser traumática. Comprar um Windows Vista Business e pedir downgrade – É a única forma "legal" de obter um Windows XP sem comprá-lo nas lojas (não há mais nas lojas!) ou em máquinas em que ele já esteja instalado. A Microsoft aceita pedidos de clientes que tenham comprado a versão Business do Vista e não tenham se adaptado (não adianta fazer o mesmo com outras versões). O preço do sistema, no entanto, pode desencorajar muitas empresas e fazer a coisa não valer a pena na ponta do lápis. No varejo, o software sai por R$ 699, enquanto a versão Home Basic é R$ 299. Baita diferença. Turbinar o computador e migrar já para o Windows Vista – Se tiver grana disponível ou já pretenda mesmo trocar os computadores da empresa, embarque para o Windows Vista. A principal vantagem de fazer a migração agora é já se preparar melhor para o Windows 7 em 2010, que também exigirá bons recursos de hardware e terá, segundo a Microsoft, a mesma arquitetura de códigos do Vista, além de recursos exclusivos, claro. A desvantagem é a possível dificuldade de adaptação de funcionários (e a necessidade de cursos e capacitações) ou o investimento de recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas, dependendo das prioridades da empresa.