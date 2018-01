As últimas novidades hi-tech para segurança

A 11ª Exposec, feira internacional de segurança que se encerra amanhã, 29, no Centro de Convenções Imigrantes, na zona sul de São Paulo, está repleta de novidades tecnológicas para a segurança pessoal e domestica. Algumas delas bem curiosas. Destaque para o robô colombiano BX-Cobra que possui sensores que identificam fumaça, calor e modificações no ambiente. O custo desse "vigia-andróide" é de US$ 25 mil. Outro que chama a atenção é o Titan, que à primeira vista parece um celular comum, mas trata-se na verdade de uma arma capaz de dar choques de 50 a 100 mil volts. Leia a reportagem completa no caderno Metrópole desta quarta. Aliar segurança e tecnologia já tem demonstrado alguns resultados, inclusive no Brasil. No final de 2006, o empresário alemão João Pedro Wettlaufer conseguiu da Alemanha impedir um furto à sua casa no Guarujá (litoral de São Paulo) após ver imagens do assaltante filmadas por uma câmera e transmitidas via internet. Ele avisou a esposa no Brasil, que chamou a polícia. Fazer como João Pedro não é tão difícil, em 2005 o Link fez uma matéria mostrando o caminho das pedras para quem desejava proteger a sua casa com tecnologia e destacava que os sistemas inteligentes de segurança não eram exclusividade de milionários que queriam proteger suas mansões. No ano seguinte, mostramos ainda que já havia webcams para tudo e para todos, desde aquelas para manter um simples bate-papo na web até as ideais para a vigilância da sua casa pela internet. Mas cuidado com a sua segurança e privacidade. Existem programas maliciosos que permitem invadir webcams, capturando imagens da vítima sem que ela perceba. Para mais informações sobre o assunto, acesse o site da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese). Leia mais no Link: Segurança como na ficção científica Veja como vigiar sua casa a distância Vigie sua casa usando câmera comum