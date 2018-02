Asa de avião da British Airways atinge prédio em aeroporto de Johanesburgo

O Boeing 747-400, com cerca de 180 passageiros a bordo, estava taxeando na pista do aeroporto O.R. Tambo International quando a asa atingiu o prédio, disse a Empresa de Aeroportos da África do Sul (ACSA, na sigla em inglês) em comunicado nesta segunda-feira.

Ninguém no avião ficou ferido, mas quatro funcionários de solo que estavam no edifícios sofreram ferimentos leves, disse a ACSA.

A aeronave seguiu em frente e não houve interrupção das operações, disse a ACSA, acrescentando que as investigações estão em andamento.

Fotos publicadas no Twitter mostraram uma asa do avião no meio de um edifício de tijolos.

(Reportagem de David Dolan)