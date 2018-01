Ascensão do LCD diminui espaço de monitores convencionais Ainda não é a crônica da morte anunciada dos monitores convencionais, mas estamos cada vez mais perto disso. Embora tenham dominado o cenário da informática desde os primeiros tempos da indústria de informática, os monitores que usam tubos de raios catódicos, ou CRT, da sigla em inglês, estão perdendo terreno pouco a pouco para tecnologias como o LCD. Em apenas mais uma pesquisa que confirma a evolução de novas tecnologias, a empresa de pesquisas Meko, especializada na área de displays, aponta o LCD como uma plataforma ascendente. Segundo a companhia, graças a margens estreitas e à competição entre os fabricantes, as vendas de displays LCD na Europa e Ásia cresceram 27% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com 2005, com telas de 19% apresentando crescimento de 83%. Em comparação, a fabricação de monitores CRT na região caiu em 53% no mesmo período, o mesmo acontecendo com o preço destes equipamentos, que caiu em 58% na comparação com igual período em 2005.