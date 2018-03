Asfalto cede e interdita faixa da Régis Bittencourt em SP Uma das faixas da Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, cedeu em dois trechos na altura de Barra do Turvo, interior de São Paulo, na tarde de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista cedeu por volta das 14 horas, na altura do quilômetro 546 e na altura do quilômetro 547. Às 15h30, havia cerca de 3 quilômetros de lentidão no local, que está interditado. A suspeita da polícia é que o asfalto não tenha resistido às fortes chuvas que atingem a região desde a semana passada.