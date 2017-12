Ásia precisa ajudar mais na luta contra Ebola, diz Banco Mundial

Milhares de profissionais de saúde são necessários para ajudar a combater o surto mais mortal de Ebola já registrado. O vírus matou quase 5 mil pessoas, principalmente nos países do oeste da África Libéria, Guiné e Serra Leoa.

“Muitos países na Ásia que podem ajudar simplesmente não ajudam, especialmente quando se trata de enviar pessoal médico”, disse Kim em uma entrevista coletiva em Seul.

“Eu peço a líderes da Ásia que enviem suas equipes treinadas de saúde para os três países do oeste africano."

A Coreia do Sul prometeu contribuir com 5,6 milhões de dólares para combater o vírus, e tanto o Japão quanto a China enviaram equipamentos ou equipes médicas para países afetados pelo Ebola no oeste africano.

A China doou até agora 750 milhões de iuanes (123 milhões de dólares) para 13 países africanos e organizações internacionais para combater o Ebola, de acordo com o governo. O país também enviou centenas de funcionários médicos.

Mas a resposta geral da Ásia tem ficado atrás de contribuições dos EUA, que enviou milhares de soldados e se comprometeu com 1 bilhão de dólares, assim como de outros países ocidentais.

“Nós precisamos de trabalhadores de saúde, e vamos precisar que deles nos próximos seis meses a um ano. A luta contra o Ebola não acabará até termos zerado os casos nestes três países”, disse Kim.

Alguns países asiáticos têm aplicado controles mais rígidos de entrada de estrangeiros em resposta ao vírus, e a isolada Coreia do Norte fechou suas fronteiras e aplica uma quarentena obrigatória de 21 dias para todos os estrangeiros que visitam o país.

(Por James Pearson)