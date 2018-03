Aspirante da Aeronáutica morre atingido por lancha no RJ Um aspirante da Aeronáutica morreu ontem após ser atingido pela hélice de uma lancha de grande porte enquanto praticava mergulho em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com a Marinha do Brasil, Felipe Barros Carvalho, de 27 anos, ele foi atingido nas proximidades da Ponta do Calhau, no Saco Piraquara de Fora, na Baía da Ribeira. A Capitania dos Portos ainda não identificou a lancha, tampouco os responsáveis pelo acidente.