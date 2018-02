Aspirante da Marinha morre em piscina de Escola Naval O aspirante da Marinha Vitor Lauria Pinto morreu na noite desta quinta-feira, 28, enquanto praticava travessia submersa com outros colegas na piscina da Escola Naval. Segundo a assessoria do 1º Distrito Naval, o aluno do 2º ano estava em seu período de lazer quando foi retirado da piscina desacordado.