Assad faz visita de Páscoa a cidade cristã recapturada na Síria

As forças do governo apoiadas por combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah retomaram Maaloula, ao norte de Damasco, na segunda-feira, o mais recente de uma série de avanços contra os rebeldes na área das montanhas Qalamoun, perto do Líbano.

A visita de Assad no domingo de Páscoa foi uma rara aparição fora da capital e ocorreu depois que autoridades e aliados no Líbano e em outros lugares têm manifestado confiança crescente de que o líder está firme em sua posição.

Durante a viagem a Maaloula, Assad visitou Mar Sarkis, um mosteiro ortodoxo grego datado do século 4, e os danos causados ??ao edifício "por terroristas", afirmou a agência de notícias estatal Sana, usando o termo habitual do governo para os rebeldes que lutam para derrubar Assad.

A agência disse que ele também visitou o mosteiro Mar Tecla. Combatentes islâmicos, alguns da Frente Nusra, ligada à Al Qaeda, assumiram parte da cidade em dezembro e fizeram várias freiras reféns até libertá-las em março em um acordo de troca de prisioneiros.

Fotos postadas no site da Sana mostraram Assad, vestindo um blazer bege, acenando e examinando antiguidades enquanto visitava a área com oficiais da Igreja.

O conflito de três anos da Síria já matou mais de 150.000 pessoas e obrigou milhões de habitantes a fugir de suas casas.

O governo de Assad tem se retratado como a melhor proteção para as minorias do país contra uma rebelião dominada por muçulmanos sunitas na qual islamitas radicais assumiram um papel de liderança.

Assad é um membro da seita alauíta, um ramo do xiismo islâmico.

(Reportagem de Alexander Dziadosz)