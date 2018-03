Assaltante estupra mulher dentro de micro-ônibus no Rio

Descrito como pardo, cerca de 24 anos, com cabelo preto corte tipo asa delta e parecendo estar sob efeito de drogas, o criminoso atacou a vítima em um micro-ônibus da linha 369 (Bangu/Carioca), depois de assaltar os passageiros e mandá-los para o fundo do veículo. O ataque sexual aconteceu na parte dianteira, ao lado do motorista, enquanto ele dirigia, e foi testemunhado por todos a bordo.

De acordo com informações da polícia civil, o homem embarcou na altura da Favela do Muquiço, em Realengo, na zona oeste da cidade, e, portando uma arma curta, anunciou o assalto. Depois de saquear dinheiro e bens dos passageiros, escolheu a mulher, levou-a para a parte da frente e a estuprou e agrediu a coronhadas. O estuprador desceu do veículo na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), na zona portuária da cidade - a poucos quilômetros do centro.

A polícia solicitou à empresa Transportes Campo Grande imagens das câmeras de segurança do veículo, para tentar identificar o criminoso. Descrições do suspeito feitas pelas vítimas também vão ajudar nas investigações.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal para coleta de material genético, visando a uma futura comparação com eventuais suspeitos. A mulher também foi levada a atendimento em um serviço de assistência social e recebeu medicamentos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o coquetel anti-HIV, contra o vírus da Aids.

Estatística

No último dia 17, outro caso de ataque sexual chocou o Rio. Sua vítima foi uma garota de 14 anos, estuprada no Leblon, na zona sul, no fim da tarde. Estatística oficial da Secretaria de Segurança, divulgada neste sábado (4), aponta pequena queda em março no número de estupros na capital, em relação a fevereiro: 4,1%, de 146 para 140.

O novo ataque sexual em transporte coletivo aconteceu em um ambiente de crescente questionamento em relação à segurança e eficiência dos sistemas de transporte no Rio de Janeiro, principalmente ônibus, às vésperas do início dos grandes eventos internacionais. O processo se intensificou depois que, em 30 de março passado, uma turista norte-americana, que embarcara uma van para a região boêmia da Lapa, no Centro, com o namorado francês, foi sequestrada e levada para São Gonçalo, cidade da região metropolitana. No veículo com vidros escuros, a mulher foi estuprada em pelo menos oito ocasiões. Os criminosos chegaram a "oferecê-la" a outro homem, que a recusou.