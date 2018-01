Assaltantes ainda mantêm reféns em lotérica no Acre Moisés Nascimento da Silva, 22 anos, é apontado como líder do grupo que assaltou uma lotérica no centro de Rio Branco, capital do Acre, mantendo pessoas que estavam no estabelecimento como reféns nesta quinta-feira, 10. A ação criminosa teve início por volta das 10h40 e mexeu com o centro da cidade. Há muita tensão no local.