Os assaltantes explodiram caixas do Banco do Brasil e do Bradesco e tentaram ainda explodir uma financeira, sem sucesso.

A Polícia Militar chegou a perseguir os criminosos, que fugiram atirando contra os policiais. Na rodovia Anhanguera, em Leme, eles abandonaram dois dos carros em que fugiam em uma estrada de terra. Ninguém foi preso. O helicóptero da PM ajudou nas buscas.