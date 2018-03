Assaltantes explodem cofre de banco em roubo em AL A Policia Civil de Alagoas registrou hoje um assalto ousado contra uma agência do Banco do Brasil de Alagoas. Os assaltantes invadiram a agência do banco no centro da cidade de Igreja Nova, a 153 quilômetros de Maceió, e explodiram o cofre. A informação foi passada à polícia pelo gerente do banco, que registrou queixa na Delegacia de Igreja Nova. Ele contou que os funcionários encontraram a agência arrombada quando chegaram para trabalhar nesta manhã.