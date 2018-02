Assaltantes fazem arrastão em ônibus da linha Jundiaí-SP

O motorista - que pediu para não ser identificado - pediu calma ao assaltante armado mas foi agredido com uma "coronhada" na cabeça. "Quando ele me bateu, senti que não era um revólver. Ele cobria a arma com um pano. Só que eu não podia reagir porque o outro estava dentro do ônibus, com os passageiros. Não sei como poderia reagir. Poderia haver um terceiro assaltante", explicou aos soldados da Polícia Rodoviária Estadual que registraram a ocorrência, no Km 27 da pista Sul da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Segundo os policiais, é o terceiro assalto desse tipo que ocorre no mesmo lugar. Até agora, porém, não foi possível identificar os assaltantes porque as vítimas sempre dispensam procurar a autoridade policial, considerando que os prejuízos são só materiais e pequenos. No caso desse assalto, apenas dois dos 33 passageiros concordaram em ser testemunhas no boletim de ocorrência registrado pelo motorista.