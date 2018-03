Assaltantes mantêm 50 reféns por 5h no ABC paulista

Homens armados de pistolas e metralhadoras invadiram uma transportadora ontem à noite em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e mantiveram aproximadamente 50 pessoas reféns por um período de cinco horas. O grupo roubou dinheiro e celulares das vítimas e esvaziou dois caixas eletrônicos de uma agência bancária no local. Segundo testemunhas, os cerca de 20 assaltantes fugiram e até o começo da manhã ninguém havia sido preso.

Conforme o relato das vítimas, os assaltantes chegaram na transportadora Transauto por volta das 21 horas. Dois bandidos se aproveitaram da abertura do portão para a entrada de um caminhão e renderam os dois vigilantes, que tiveram os seus revólveres e coletes à prova de balas roubados. Já dentro da empresa, os dois invasores chamaram, por rádio, o restante do grupo. Comparsas em dois carros estacionados do lado de fora da Transauto, que trabalha com caminhões do tipo cegonha, deram cobertura aos bandidos.

As vítimas contaram que foram todas amarradas com lacres plásticos, conhecidos como "enforca gatos" e trancadas no banheiro e no depósito da transportadora. Uma família - um caminhoneiro com a mulher e a filha pré-adolescente - chegou de carro ao local durante a ação dos bandidos e foi mantida dentro do automóvel, sob a vigilância de um assaltante. O caminhoneiro tinha ido buscar o seu caminhão e em seguida daria início a uma viagem. Um outro caminhoneiro contou ter sido agredido com uma coronhada na cabeça no início da ação dos bandidos.

As vítimas contaram que os bandidos carregavam bolsas a tiracolo para levar o dinheiro roubado. Elas conseguiram se soltar quando perceberam que a quadrilha havia deixado o local, por volta das 2 horas. Uma das reféns que estava no depósito conseguiu derreter o lacre plástico com um isqueiro e soltar os outros colegas. O depósito estava trancado com uma corrente, que foi estourada pelos reféns colocados no banheiro, que também conseguiram escapar após quebrarem a porta, feita de alumínio e vidro.