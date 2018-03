Assalto a banco em Campinas-SP deixou três mortos O assalto a uma agência do banco Itaú localizada em uma das principais vias de Campinas, no interior paulista, deixou hoje três mortos e dois feridos. Segundo informações da Polícia Civil, duas das vítimas fatais eram criminosos e a outra, um segurança e cliente do banco identificado como Manoel Pimenta, de 42 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas - um policial federal foi atingido no braço e uma mulher levou um tiro na perna. Segundo informações médicas, eles não correm risco de morte. De acordo com a polícia, ao menos 30 pessoas estavam na agência bancária no momento em que os assaltantes invadiram o local. Eles fizeram seguranças e funcionários reféns. Segundo informou a Polícia Civil, o agente federal aposentado teria reagido à ação.